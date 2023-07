Médica compartilha 6 dicas para mulheres sobre como lidar com a menopausa

Você já ouviu falar dos mistérios que rondam a mente durante a menopausa? Esse período de transição na vida da mulher traz consigo uma série de desafios emocionais e físicos. Diante desse tema, a médica Patrícia Santiago ajuda a desvendar o que acontece no cérebro e no corpo durante esse período, além de compartilhar dicas valiosas sobre como lidar melhor com isso.

Segundo a Dra. Patrícia Santiago, a menopausa é uma etapa natural da vida feminina em que ocorre uma diminuição na produção hormonal, principalmente dos estrogênios. Essa alteração hormonal pode afetar diretamente o cérebro, resultando em sintomas como mudanças de humor, irritabilidade, ansiedade, dificuldades de concentração e até mesmo problemas de memória.

Além disso, a médica destaca que o corpo também passa por transformações durante o período, “O metabolismo pode desacelerar, aumentando a predisposição ao ganho de peso e alterações na distribuição da gordura corporal. Ondas de calor, suores noturnos, ressecamento vaginal e alterações na pele também são comuns nesse período”, destaca a profissional.

Ela compartilha dicas sobre como lidar com os sintomas da menopausa:

1. Informação é poder: Conhecer e compreender o que está acontecendo no seu corpo e mente durante a menopausa é essencial para lidar melhor com os desafios. Busque informações confiáveis e converse com seu médico para esclarecer suas dúvidas.

2. Cuidados com a alimentação: Uma dieta equilibrada e nutritiva é fundamental durante a menopausa. A Dra. Patrícia recomenda o consumo de alimentos ricos em cálcio, vitamina D, vitaminas e minerais para fortalecer os ossos, regular o humor e combater o estresse oxidativo.

3. Exercite-se regularmente: A prática regular de atividade física traz inúmeros benefícios para a mente e o corpo. Além de ajudar a manter o peso saudável, os exercícios liberam endorfinas, melhoram o humor, aumentam a disposição e promovem a saúde cardiovascular.

4. Gerencie o estresse: Durante a menopausa, o estresse pode se intensificar. Encontre técnicas de relaxamento que funcionem para você, como meditação, yoga, respiração profunda ou hobbies que tragam prazer e tranquilidade.

5. Busque apoio emocional: Não hesite em buscar apoio de familiares, amigos e profissionais de saúde. A menopausa pode ser desafiadora emocionalmente, e compartilhar suas experiências pode trazer conforto e compreensão.

6. Opções de tratamento: Importante a avaliação médica pois em alguns casos, é necessário a reposição de terapias hormonais ou outros tratamentos para aliviar os sintomas da menopausa. Consulte um profissional de confiança para avaliar suas opções e encontrar a melhor abordagem para você.

A menopausa pode ser uma fase de transformação e autodescoberta. Com as dicas da Dra. Patrícia Santiago, você estará melhor preparada para enfrentar os desafios e viver plenamente essa nova etapa da vida. Lembre-se de que cada mulher é única e o autocuidado é essencial para garantir uma menopausa mais tranquila e saudável.

Sobre Patrícia Santiago

Patrícia é graduada em medicina pela Universidade Estadual do Amazonas desde 2013, com pós graduação em Nutrologia. Atua na área de emagrecimento e performance desde 2015 com ampla experiência no acompanhamento de pacientes bariátricas. No momento desenvolvendo a comunicação digital para pacientes com foco em reeducação alimentar, mudança de estilo de vida e alta performance.