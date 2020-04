Médico de Osasco e Carapicuíba está entubado na UTI com covid-19 e amigos pedem: “orem por ele e fiquem em casa”

Entre moradores de Osasco, Carapicuíba e região, uma rede de pensamentos positivos e pedidos de orações têm se espalhado pela saúde do Dr. Dennis, velho conhecido e muito querido por funcionários e pacientes de unidades públicas de saúde dos dois municípios. Atuando na luta contra o novo coronavírus, o médico contraiu covid-19 e está entubado na UTI em Osasco.

“Gente, esse é o Dr.Dennis. Quem puder, por favor, ore por ele. Está com covid-19 e está entubado. Mais um guerreiro que, por estar na linha de frente, arriscou sua vida. Ele trabalhou e ficou doente por vocês, fiquem em casa por ele”, declarou a técnica em enfermagem Marcia Ianini, em postagem que viralizou no Facebook.

Publicidade

A enfermeira osasquense Lilian Rocha Ferezim, que recentemente chamou a atenção com um desabafo sobre a luta dos profissionais da saúde contra o novo coronavírus, escreveu: “Peço orações para esse médico, Dr. Dennis. O nosso ‘Doctor’ do Rock! Plantonista da rede de Osasco, meu colega de discussões filosóficas, políticas e de pizza dos plantões noturnos. Um ser humano extraordinário! Ele salvou muitas vidas. Está entubado com COVID 19. Que Deus restabeleça sua saúde, amigo”.

“Grande amigo o Dr. Roqueiro.… Trabalhei por três anos e meio no PS do Pestana e realmente grande pessoa, grande profissional… Mas Deus é mais e ele vai sair dessa com certeza”, declarou o amigo Paulo Cesar. “Ele sempre cuidou dos pacientes com toda dedicação. Oremos pela saúde do Dr. Dennis”, escreveu Dorinha Rodylha.