Médico em Barueri, ex-Polegar recebe alta do hospital ao som do sucesso “Dá Pra Mim”

Após vencer a luta contra a covid-19, o médico oftalmologista Alan Frank Schlang, que é dono de uma clínica em Alphaville, Barueri, recebeu alta hospitalar no domingo (28). O ex-integrante do grupo Polegar foi aplaudido pela equipe médica, que cantou “Dá Pra Mim”, um sucesso do grupo.

Alan chegou a ser entubado com mais de 80% dos pulmões comprometidos por uma pneumonia e pela covid-19. Ele deixou o hospital e vai continuar um tratamento com medicação e fisioterapia respiratória domiciliar. “Cheguei muito pertinho da morte. Foi por muito pouco”, disse.

“As únicas sequelas momentâneas são o cansaço, que está está melhorando muito, a anemia, que desenvolvi por causa da infecção, mas que já está em regressão, e pancreatite medicamentosa, que também está em regressão. Agora é só continuar com os medicamentos, fisioterapia e uma dieta saudável”, explicou Alan, no vídeo em que registrou sua alta.

Muito aplaudido pelos profissionais da saúde do hospital, o ex-Polegar agradeceu e emocionou a equipe. “Tive que reaprender a comer, a beber e eu vi a importância de cada um de vocês. Desde o funcionário da limpeza, passando por todos os auxiliares, os médicos, enfermeiros, terapeutas. Muito obrigado, porque vocês são anjos. São os responsáveis por hoje, eu estar voltando para casa e por meus filhos não crescerem sem um pai e os meus pais não estarem enterrando um filho”.

Nas redes sociais, Alan compartilhou diariamente a sua luta contra a covid-19. Ele agradeceu também as mensagens e as orações que recebeu durante o período em que esteve internado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Alan Frank Schlang (@dr.alanfrank) em 17 de Jun, 2020 às 9:57 PDT

Na segunda-feira (21), Alan publicou uma foto comemorando sua recuperação. “Essas pulseiras (que não são vip de nenhuma festa) fizeram parte de mim e ficaram em meu braço por quase um mês de internação. Finalmente me livrei delas e já estou em casa”, escreveu.

Ainda na publicação, o médico fez um apelo aos seus seguidores e amigos. “Se cuidem muito e cuidem de suas famílias porque essa doença é cruel e para muitos vem de forma devastadora. Não é brincadeira”.