Médico que atendia em Osasco e Carapicuíba morre vítima do coronavírus

Muito conhecido e querido por funcionários e pacientes de unidades públicas de saúde de Osasco e Carapicuíba, o Dr. Dennis não resistiu ao novo coronavírus e morreu na manhã desta segunda-feira (4). Ele estava internado na UTI em Osasco há mais de duas semanas.

Nas redes sociais, muitos amigos e pacientes do Dr. Dennis prestaram homenagens. “Mais um guerreiro que perdeu a vida nessa guerra contra esse inimigo invisível. Vai com Deus meu amigo, estando certo que você fez o melhor aqui nessa Terra”, postou Marcia Ianini. “Sentirei sua falta, das nossas conversas e das nossas risadas, mas sei que, onde você estiver, estará bem. E isso me conforta”.

Já são pelo menos seis profissionais da saúde mortos em decorrência da covid-19 na região. A auxiliar de enfermagem Maria Aparecida Duarte, mais conhecida como Cidinha, que trabalhava no Pronto Socorro da Cohab II, em Carapicuíba, morreu na madrugada deste domingo (3) em decorrência do novo coronavírus.

Cidinha expressava nas redes sociais o amor pela profissão: “Como amo tudo o que eu faço. É muito gratificante”, declarou, em uma das postagens.

“Como fica o nosso psicológico mental? Como lidar diante dessa situação? E ainda tem muitos que não acreditam nesse demônio”, lamentou o socorrista do SAMU José Lopes, colega de Cidinha.

O médico Paulo Gonzales, de 60 anos, morreu dia 26, vítima do novo coronavírus (covid-19). Ele atuava como clínico geral na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Audir, em Barueri.

A médica Katia Kohler, que trabalhava em unidades de Saúde de Barueri e Santana de Parnaíba morreu no dia 12. “Deixo aqui a minha gratidão por tudo que fez pela saúde de nossa cidade e peço a Deus que possa confortar o coração dos familiares e amigos”, declarou o prefeito Elvis Cezar.

A enfermeira Tatiane Ferraregi, que trabalhava no Hospital Geral de Carapicuíba, morreu aos 36 anos, após mais de duas semanas na UTI.

Outro profissional da Saúde que não resistiu à covid-19 na região é o dirigente sindical Luiz Claudio Bernardo, o “Luizão”, do Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região (SUEESSOR), que morreu no dia 24 de abril.