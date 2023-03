Mega Cacau Show expõe em Itapevi ovo de páscoa de 700 kg que será leiloado

Está em exposição na Mega Cacau Show, em Itapevi, o tradicional ovo de páscoa da marca, pesando 700 quilos, que será leiloado em prol de ações beneficentes.

publicidade

Segundo a empresa, todo dinheiro arrecadado será doado para patrocinar a entrega de outros ovos de páscoa. “Essa é uma das formas de fazermos a Páscoa de outras pessoas ainda mais feliz e doce”, afirmaram nas redes sociais.

O leilão é feito em um grupo de whatsapp no qual Alexandre Costa, CEO da Cacau Show, reúne cerca de 260 amigos ilustres. Em 2022, o leilão arrecadou R$ 1,25 milhão e incluiu, além do “mega ovo”, outras 70 unidades de 7 kg e outras sete de 70 kg. O montante foi repassado ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc), juntamente de outros R$ 5,75 milhões em doações efetuadas por ele e por outros gestores no Brasil.

publicidade

A Mega Cacau Show de Itapevi fica na Estrada Antiga de Itu, 140, Ambuitá. O horário de funcionamento é das 9h às 20h.

publicidade