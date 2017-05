Mega ciberataque faz site da prefeitura de Osasco ficar indisponível

Em função do mega ciberataque que afetou a internet hoje em larga escala, e que derrubou sistemas de comunicação no mundo todo, a Prefeitura de Osasco, por segurança, e à exemplo de outras instituições, desligou seus servidores de internet, o que impede a manutenção do Portal da Prefeitura e do Portal da Transparência na rede por tempo indeterminado, até que a situação seja controlada.

Para efetuar o ataque, hackers utilizam um vírus que se espalha por meio de uma falha do Windows e exige valor de resgate para o retorno do funcionamento do sistema operacional.

“A Prefeitura lamenta este incoveniente e espera que o problema se resolva mais breve possível, possibilitando a volta dos serviços de comunicação no ar”, afirma a administração municipal.