Mega feirão de estofados em Barueri oferece até 50% de desconto em sofás

O Parque Shopping Barueri recebe até o dia 20 de agosto o Mega Feirão Sweet House, que oferece até 50% de desconto em sofás.

O feirão traz várias opções de estofados retráteis e reclináveis com molas ensacadas, conforto e estilo para todos os gostos. Os sofás são revestidos em tecido de linho ou veludo italiano com tamanhos disponíveis a partir de 1,50 metro.

Além dos itens expostos, o feirão, que está acontecendo no piso L1 do Parque Shopping Barueri, disponibiliza uma seleção completa de mostruários. A venda é sob encomenda, com preços a partir de R$ 2.799,00.

