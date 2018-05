Mega Sena pode pagar R$ 60 milhões nesta quarta-feira

O concurso 2.041 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 16. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Caminhão da Sorte da Caixa, que está estacionado em Campos Novos (SC), na Praça Lauro Muller.

Publicidade

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas utilizando seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

Dia de Sorte:

As apostas exclusivas para o sorteio do concurso 001 do Dia de Sorte, nova modalidade das Loterias CAIXA, já podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país. O primeiro sorteio será realizado no próximo sábado (19), em Goiânia (GO), a partir das 20h.

Depois do primeiro concurso, o Dia de Sorte será sorteado sempre às terças, quintas e sábados, dentro da programação regular das Loterias CAIXA.

Para jogar, o apostador deverá escolher de sete a quinze números dentre os trinta e um constantes no volante e apenas um “Mês de Sorte” ou optar pela aposta surpresinha. Serão sorteados sete números diferentes dentre os trinta e um, além de um “Mês de Sorte”. São consideradas vencedoras as apostas que contiverem 7, 6, 5 ou 4 prognósticos e/ou “Mês de Sorte” coincidentes com os números e/ou mês sorteado. Serão cinco faixas de premiação, de acordo com a quantidade de acertos:

R$ 2,00 para acerto do Mês de Sorte;

R$ 4,00 para acerto de 4 números;

R$ 20,00 para acerto de 5 números.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor remanescente é distribuído entre as demais faixas, sendo:

70% entre os acertadores de 7 números;

30% entre os acertadores de 6 números.