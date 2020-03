“Melhorar a Saúde é minha obrigação”, diz Rogério Lins

“Melhorar a Saúde é minha obrigação”. A frase é do prefeito de Osasco, Rogério Lins, em audiência pública na Câmara Municipal na última sexta-feira (28). O evento ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Osasco e mostrou as ações do ‘Plano Plurianual de Saúde: 2018-2021’ executadas no período.

O secretário de Saúde, Fernando Machado Oliveira, afirmou que tem sido investido na área da Saúde mais que o dobro do que determina a legislação. Em 2019, a administração municipal aplicou 30,06% do orçamento em Saúde, totalizando R$ 606,9 milhões.

O prefeito Rogério Lins respondeu aos questionamentos dos vereadores, que pediram melhorias na área. “Eu não sou daquelas pessoas que acham que está tudo bem, não. Muito pelo contrário, a Saúde é um desafio tanto para a área pública quanto para o setor privado. Quando assumimos o governo, nós atendíamos de 15 a 17 mil pessoas por dia na atenção primária. Ontem foram atendidas 36 mil pessoas. O número de pessoas atendidas dobrou. Melhorar a Saúde é minha obrigação. O que está bom, nós vamos trabalhar para ficar muito bom e o que está muito bom, vamos trabalhar para ficar ainda melhor”, afirmou Lins.

Publicidade

Ressonância magnética

Lins aproveitou a reunião para anunciar que em 90 dias será implantado na cidade o serviço de ressonância magnética e que está sendo finalizada a locação do imóvel onde será feita a primeira clínica de hemodiálise municipal de Osasco.

Também estavam presentes na reunião o prefeito os vereadores Alex Sá (PDT), Ana Paula Rossi (PL), De Paula (PSDB), Jair Assaf (PROS), Josias da Juco (PSD), Lúcia da Saúde (DC), Ni da Pizzaria (PODE), Pelé da Cândida (PSC), Ribamar (Sem partido), Ricardo Silva (REP), Rogério Santos (PODE), Tinha Di Ferreira (PTB) e Toniolo (PC do B).