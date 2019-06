Melhorar hábitos de saúde pode render prêmio de até R$ 1 mil em Barueri

Estão abertas as inscrições para participar do Desafio das 12 Semanas. Esta edição do programa desenvolvido pela Secretaria da Mulher de Barueri vai presentear as mulheres que se destacarem com prêmios de até R$ 1 mil.

Durante 12 semanas, as participantes terão suporte de educadores físicos, além de profissionais da saúde que avaliarão o desempenho nas atividades físicas. As participantes que se destacarem no programa receberão premiações em dinheiro que vão de R$ 500 a R$ 1.000, além de medalhas e troféus.

Este ano, com o tema “Limite do corpo e da mente”, além de oferecer atividades físicas, o programa trará palestras sobre educação alimentar, saúde e bem-estar, entre outros temas.

As inscrições podem ser realizadas até 19 de junho, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h, na Secretaria da Mulher, que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto.

O lançamento oficial desta edição do Desafio das 12 Semanas acontecerá em 12 de julho, às 18h, na Secretaria da Mulher.