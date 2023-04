Membros de igrejas evangélicas oram na porta das escolas de Carapicuíba

Um movimento realizado nos últimos dias chamou a atenção de toda a comunidade em Carapicuíba: membros de igrejas evangélicas se reuniram para orar na porta das escolas em diversos bairros da cidade.

Nas redes sociais, os grupos compartilharam alguns registros. Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD), Church do Reino e Assembleia de Deus Avivamento Mundial são algumas das denominações que abraçaram a causa em oração pela comunidade escolar após uma série de atentados registrados no país e ameaças de violência espalharem pânico entre pais, professores e toda a comunidade escolar.

Os grupos de oração já estiveram em escolas municipais, estaduais e particulares em bairros como Vila Menk, Cidade Ariston, Jardim Ana Estela, Aldeia, entre outros. No Ariston, as mulheres da IIGD passaram por 12 escolas. “Recebemos essa direção da nossa líder pastora Thais Benevente, acatamos com muito amor no coração e reunimos as irmãs da igreja”, afirma a publicitária Suelen Aguilar, ao Visão Oeste.

Suelen conta que a orientação para orar na porta das escolas veio logo após o ataque que aconteceu em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e que deixou quatro crianças mortas. “Não teve quem não se comovesse com o que aconteceu ali”, lembrou a publicitária, que é esposa de pastor e mãe da Sophia e do Bernardo.

“Sabemos que ‘a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos’, como declara a Bíblia. E não somente aquele que crê, mas aquele que não crê também pode comprovar que ela tem poder”, destaca ao comentar sobre um estudo que apontou a melhora de pacientes que receberam orações. “Acreditamos que a oração, feita em nome de Jesus, tem o poder de agir”, completou.

“Fomos colocar a nossa fé em ação”

Além da IIGD, outras igrejas se levantaram em oração com o mesmo objetivo. “Nós fomos colocar a nossa fé em ação, aquilo que os olhos não veem, mas cremos que o Senhor está agindo e operando. E desde que começamos essas orações, não recebemos nenhuma notícia de atentados. Pelo contrário, a gente soube de adolescentes que acabaram sendo apreendidos com armas brancas, mas não mais sobre atentados”, comenta Suelen.

“Estamos ali para abençoar não somente aqueles que estão nas escolas agora, mas também as gerações futuras que um dia passarão por ali, os futuros professores. Porque é dali que vão sair médicos, outros professores, jornalistas, deputados, vereadores, um futuro presidente. Tudo começa ali, na Educação, no ensino”, completa.

O gesto de fé repercutiu nas redes sociais durante os últimos dias e muitas pessoas agradeceram pela atitude. “Que coisa linda. Como professora e como cristã fico imensamente grata aos irmãos da fé que se dispõem a interceder por nós. Que Deus abençoe a vida de cada um que fez esse esforço”, escreveu uma professora, no Facebook. “Muito obrigada, meus irmãos, que Deus abençoe e proteja todos vocês também”, disse outro.

Segurança nas escolas de Carapicuíba

Após os episódios no país, e que desencadearam ainda supostas ameaças de ataques e de violência nas escolas da região, a atenção à segurança foi redobrada. Em Carapicuíba, a Prefeitura montou uma força-tarefa com a Guarda Civil Municipal para ampliar as rondas escolares. “Além disso, a Polícia Militar também está atuando para a segurança da comunidade escolar”, disse a administração municipal, em nota publicada nas redes sociais no dia 10 de abril.

“É importante ressaltar que todas as escolas municipais de Carapicuíba são equipadas com câmeras de segurança e a Prefeitura trabalha para manter os alunos e profissionais de educação seguros”, completou.

Não foi diferente nas escolas da região. Em Osasco, além de uma operação especial e do reforço nas rondas, a Prefeitura lançou recentemente o botão “SOS Escola”, que pode ser acionado pelo gestor escolar em caso de emergência.