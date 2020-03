Menina faz paródia contra o coronavírus e viraliza em Itapevi

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual uma menina moradora do Parque Suburbano, em Itapevi, faz uma paródia do hit “Tudo Ok” para ensinar a população como se proteger do novo coronavírus (covid-19).

“Lava a mão, ok. Álcool em gel, ok. Ficar em casa, ok. A saúde fica ok. Aqui em Itapevi esse corona não tem vez!”, diz trecho da música, cantada, com toda desenvoltura por Ana Júlia, filmada pela mãe, Jessica Amparo, em vídeo compartilhado inclusive no perfil oficial da Prefeitura.

Além do vídeo de Ana Júlia e Jessica, diversas boas ações contra a pandemia do coronavírus têm sido realizadas na região, como o dono de um mercadinho que anunciou a doação de pães a famílias carentes, a igreja e a balada em Osasco que disponibilizaram suas dependências, e a lanchonete em Barueri que entregou centenas de lanches a profissionais da Saúde.