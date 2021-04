Menino de 10 anos morre atropelado por motoqueiro, que fugiu sem prestar socorro, em Barueri

Um menino de dez anos morreu após ser atropelado por um motoqueiro, que fugiu sem prestar socorro, no Parque Ribeiro de Lima, em Barueri.

Miguel Almeida brincava na rua Mar do Caribe, com crianças vizinhas, quando foi atravessar e acabou surpreendido e atingido por uma moto. O garoto foi atingido e caiu no chão. O motociclista chegou a se desequilibrar, mas não caiu, e acelerou a moto para fugir do local. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (14).

Miguel foi socorrido por vizinhos, chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Barueri, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, aos 10 anos de idade. A polícia tenta identificar o atropelador.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barueri como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga.