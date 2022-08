Menino de 11 anos que estava desaparecido foi encontrado em Itapevi

O morador de Itapevi Carlos Eduardo Ledo de Oliveira, o Dudu, de 11 anos, que estava desaparecido, foi encontrado na noite de ontem (9) e já está com os pais.

publicidade

O pai de Dudu, Sandro Vieira, disse ao Visão Oeste que o filho está bem e agradeceu a todos que ajudaram nas buscas pelo garoto. “Ele já está com a gente. Muito obrigado pelo empenho de vocês e a todos que nos ajudaram. Graças a Deus não aconteceu nada com ele”, declarou.

Dudu desapareceu por volta das 14h de ontem, na Cidade Saúde, em Itapevi. Ele estava no trabalho do pai, que precisou ir ao banheiro e, quando voltou, não encontrou mais o menino. Desde então, Sandro conseguiu mobilizar uma rede solidária na vizinhança e nas redes sociais em busca do filho. Felizmente, Dudu já está em casa.

publicidade