Menino de 2 anos compra mais de R$ 10 mil em móveis com o celular da mãe

Um menino de 2 anos estava brincando com o celular da mãe e acabou comprando quase dois mil dólares (aproximadamente R$ 10,8 mil) em móveis. O caso aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos e gerou repercussão.

O pequeno Madhu Kuma confirmou a compra de vários itens que estavam no carrinho de uma loja virtual. Entre os produtos estavam poltronas e suportes de plantas.

Os pais do garotinho só descobriram a compra quando as caixas começaram a chegar na casa deles. A família contou à NBC que vai ficar com alguns itens, mas tentará devolver o restante e solicitar o reembolso.

Não é a primeira vez que as crianças acabam confirmando compras enquanto utilizam o celular dos pais. Em novembro de 2020, por exemplo, um menino de Recife gastou R$ 400 em pedidos no McDonald’s e viralizou nas redes sociais.