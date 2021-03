Menino de 7 anos vende aviões de papel para comprar celular e viraliza

O pequeno Arthur, de 7 anos, viralizou ao decidir fazer aviões de papel e vender para conseguir comprar um celular. O sonho do garoto emocionou muitos vizinhos, que já se tornaram clientes. O caso aconteceu em Cubatão, no litoral paulista.

A mãe de Arthur, Marcella Ferreira, de 24 anos, está desempregada e contou que a ideia foi do filho, que já teve um celular, mas o aparelho oxidou logo após cair no mar. “Fiquei surpresa, porque ele não é uma criança de sair na rua. Na sexta-feira (12), vi ele fazendo aviões de papel, mas não dei tanta atenção, achei que fosse brincadeira de criança”, explica, à reportagem do A Tribuna.

Já no sábado (13), Marcella diz que procurou pelo filho, mas não o encontrou. Quando saiu na rua, viu Arthur sentado em um banco da praça vendendo os aviões. “Achei a [ideia] interessante porque ele poderia me pedir dinheiro primeiro, mesmo sabendo que eu não tenho”.

A mãe de Arthur disse que o filho chegou a ser chamado de “doido” pelos amiguinhos e, que mesmo assim, não se importou e continuou com a venda dos aviões, que custam entre R$ 0,10 e R$ 1. Arthur já conseguiu arrecadar cerca de R$ 150 e está cada vez mais perto de realizar o seu tão sonhado objetivo. “Ele não tem noção de valores ainda, mas me disse que arrumou um jeito de ganhar dinheiro”, completou Marcella.

A história do menino comoveu vizinhos e viralizou nas redes sociais. Quem quiser comprar os aviões de papel do Arthur ou contribuir de alguma forma na realização do sonho dele, pode entrar em contato via WhatsApp (13) 9202-538.

