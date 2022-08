Menino de 8 anos tenta defender a mãe do ex-padrasto e morre esfaqueado em Embu das Artes

Um homem de 23 anos foi preso acusado de matar a facadas o enteado, de apenas 8 anos, em Embu das Artes. O crime, que chocou os moradores em toda a região, aconteceu na noite dessa terça-feira (16).

Segundo a reportagem exibida hoje (17) na Record TV, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do garoto, que está grávida, e estava de mudança para um novo endereço quando foi surpreendida pelo ex-companheiro. Ele teria partido para cima da mulher com uma faca. Durante a discussão, o garoto tentou defender a mãe das agressões e acabou sendo atingido pelo ex-padrasto.

A criança chegou a ser socorrida com a ajuda de vizinhos, levada ao Pronto-Socorro de Embu das Artes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A gestante teve uma das pernas quebrada, foi encaminhada ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra, na cidade vizinha.

O agressor fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Embu das Artes e vai responder por homicídio.