Menino de Osasco faz 3 anos e pede festa de aniversário com o tema ‘gari’

Menino de Osasco faz 3 anos e pede festa de aniversário com...

O pequeno morador de Osasco Elvis Levy completou 3 anos no fim de semana, pediu e ganhou uma festa com um tema especial: garis. O prefeito Rogério Lins (Podemos) compartilhou nas redes sociais alguns momentos da festinha, que contou com a presença dos garis da cidade.

Elvis Levy é fã dos colaboradores desde o seu primeiro aninho de idade. O prefeito contou que o garoto sai correndo para falar com os garis sempre que escuta o barulho do caminhão. “Quantas curtidas e quantos parabéns nosso príncipe Elvis Levy merece? Deus te abençoe!”, completou o prefeito.

Nas imagens, o pequeno osasquense aparece sorrindo ao lado dos amigos garis e curtindo o seu aniversário. “Escolha maravilhosa, Parabéns, pequeno”, escreveu um internauta. “Meu Deus, como o mundo seria bem melhor se todos tivesse esse coração puro”, comentou outro. “Parabéns, garoto! É uma profissão honesta e muito honrosa”, disse outro.

