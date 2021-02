Menino desaparece, fica na casa de família em Itapevi e 10 dias depois pede para voltar pra casa

A Polícia Civil investiga o que ocorreu durante o desaparecimento de Igor T.S.O, de 14 anos. Morador de São Roque, o menino ficou dez dias desaparecido e foi encontrado na estação de trem de Itapevi, cidade onde passou pelo menos dois dias, na casa de uma família.

O adolescente saiu de casa, em uma área rural, no dia 2 de fevereiro. A mãe relatou que não havia nenhum problema anterior que pudesse ser a motivação para o sumiço: “Não teve briga, discussão. Pelo contrário, é um menino quieto”, declarou. Ela afirma que Igor também não tem diagnóstico de nenhum problema psicológico.

O caso gerou mobilização nas redes sociais e foram feitas buscas em áreas de mata, com a ajuda de cães farejadores, na tentativa de encontrar o rapaz.

Dez dias após o desaparecimento, ele ligou para uma tia, informou que estava em Itapevi e gostaria de voltar para a casa. Na sexta-feira (12), parentes o encontraram.

Segundo a polícia, o garoto ficou pelo menos dois dias antes de reaparecer abrigado na casa de uma família em Itapevi. A dona da casa teria inclusive dado roupas de seus filhos para Igor. Até que mulher viu uma reportagem sobre o desaparecimento do menino e conversou com ele para que voltasse à sua família.

As investigações prosseguem. Agora, a polícia busca entender a motivação para o rapaz ter saído de casa, com quem ele esteve e o que aconteceu nos dias em que ele ficou desaparecido. O Conselho Tutelar acompanha o caso. (Com informações do portal “São Roque Notícias”)