Menino que vendia chocolate para comprar bicicleta tem sonho realizado por GCMs de Jandira

Um menino de 9 anos que vendia chocolate na frente de um supermercado para conseguir comprar uma bicicleta teve o sonho realizado pela Guarda Municipal de Jandira no sábado (17).

No início de abril, uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROM) se deparou com Messias, o garoto que vendia Bis na frente de um supermercado. Ao ser questionado pelos guardas sobre o motivo de estar vendendo os chocolates, o menino disse que tinha o sonho de comprar uma bicicleta. Como não tinha condições, decidiu ir às ruas para vender doces e conseguir juntar o dinheiro.

Comovida com a iniciativa e o objetivo do menino, a equipe mobilizou Guardas Municipais, agentes da Defesa Civil e populares, para comprar a tão sonhada bicicleta, que foi entregue ao pequeno Messias neste fim de semana.

