Meninos de Cotia atropelam Corinthians e São Paulo é tricampeão da Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20! Ou melhor: tricampeão! O Tricolor atropelou o Corinthians e goleou por 4 a 0, na manhã deste sábado, no Morumbi, com gols de Gabriel Novaes (duas vezes), Carlos Augusto (contra) e Walce. Em seis participações no torneio, esta já é a terceira conquista do São Paulo.

Desde que o Centro de Formação de Atletas, em Cotia, foi inaugurado, em 2005, o Tricolor já faturou 60 troféus nas categorias de base, um verdadeiro celeiro de craques.

A torcida são-paulina também deu show na manhã deste sábado. Além de empurrarem a equipe rumo ao título, os torcedores ajudaram a Cruz Vermelha com uma enorme doação de agasalhos. Foram 24.530 tricolores presentes no Morumbi.

Para a partida, o técnico Orlando Ribeiro voltar a contar com Weverson, que estava com a Seleção Brasileira, na Granja Comary, na primeira partida da final. Com a derrota por 2 a 1 em Itaquera, o comandante escolheu Rafael para substituir Diego e dar mais apoio ao ataque e tentar sair com a vitória nos 90 minutos finais. Com isso, o São Paulo foi a campo com Júnior, Caio, Rodrigo, Walce e Weverson; Luan, Rafael e Igor Gomes; Helinho, Toró e Gabriel Novaes.

Empurrado pelos gritos dos torcedores, que entraram gratuitamente no estádio, em ação da diretoria são-paulina com a Cruz Vermelha, para arrecadar agasalhos, o Tricolor carimbou a trave logo no primeiro minuto, em cabeceio de Gabriel Novaes. Quatro minutos depois, o chute foi certeiro. Após ótima jogada de Toró pela direita, Helinho deu assistência para Gabriel Novaes finalizar: 1 a 0.

Aos 23 minutos, Helinho cobrou falta na entrada da área, e mais uma vez a trave foi vilã. O São Paulo era preciso na marcação e forte no ataque, fazendo o goleiro Felipe trabalhar. Até que aos 44 minutos, após erro da zaga corintiana, Toró brigou e Carlos Augusto anotou contra o próprio gol: 2 a 0, e fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, sem alterações no vestiário, o São Paulo voltou com a mesma vontade. Aos 12 minutos, em cobrança de falta perfeita, Walce acertou o ângulo: 3 a 0. Aos 17 minutos, por falta dura em Igor Gomes, Ronald, do Corinthians, foi expulso. O Tricolor cresceu mais ainda na partida. Aos 20 minutos, o goleiro Diego saiu errado e Gabriel Novaes não perdoou: 4 a 0, placar final.