Mercado Livre Arena Pacaembu: gigante do e-commerce fecha acordo bilionário para nomear estádio

O tradicional estádio do Pacaembu, que já foi palco de grandes jogos e eventos históricos, agora tem um novo nome: Mercado Livre Arena Pacaembu. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (31) pelo Mercado Livre, gigante do e-commerce que tem sede instalada em Osasco, e pela concessionária Allegra Pacaembu, responsável pela reforma e modernização do complexo esportivo.

O acordo de naming rights, que consiste na compra do direito de dar nome a um espaço, é o maior da história do futebol brasileiro, podendo superar R$ 1 bilhão em 30 anos de contrato. O investimento faz parte da estratégia do Mercado Livre de ampliar sua presença no mercado brasileiro e se consolidar como uma plataforma de entretenimento e cultura.

O Mercado Livre Arena Pacaembu, na Praça Charles Miller, em são Paulo, promete ser um espaço multifuncional, que irá além da função esportiva. O complexo contará com um hotel, um centro de convenções, um centro de eventos, lojas, restaurantes e uma estrutura para grandes shows.

Todos os serviços e produtos oferecidos no local terão relação com o Mercado Livre, como o Mercado Pago Hall, que será o nome do centro de convenções.

A reforma do Pacaembu começou em 2021 e deveria ter sido concluída em outubro de 2023, mas sofreu atrasos por conta da pandemia de covid-19. A previsão é que o estádio seja reaberto em julho de 2024, com capacidade para 40 mil pessoas. A fachada histórica do estádio, tombada pelo patrimônio, será preservada, assim como o Museu do Futebol.

O Pacaembu foi inaugurado em 1940 e já recebeu partidas memoráveis, como a final da Copa do Mundo de 1950, entre Brasil e Uruguai, e a final da Libertadores de 2012, entre Corinthians e Boca Juniors. O estádio também foi cenário de eventos culturais, como shows de artistas internacionais, como Madonna, Paul McCartney e Beyoncé.

O novo nome do Pacaembu já gerou repercussão nas redes sociais, com opiniões divididas entre os internautas. Alguns elogiaram a iniciativa do Mercado Livre de investir no estádio e valorizar a cultura e o lazer da cidade. Outros criticaram a mudança de nome e afirmaram que o Pacaembu sempre será o Pacaembu, independentemente do patrocinador.

E você, o que achou do novo nome do Pacaembu? Deixe sua opinião nos comentários.