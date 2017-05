Mercado Livre cresce 74% em receita líquida em dólares no primeiro trimestre

O Mercado Livre (Nasdaq:MELI), maior empresa de tecnologia para o comércio eletrônico da América Latina, divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano, finalizado em 31 de março.

Entre os destaques, a receita líquida da companhia no período foi de US$ 273,9 milhões, um crescimento de 74% em dólares e 79% em moeda constante em comparação com o mesmo período do ano passado.

O Brasil registrou uma receita líquida de US$ 159,8 milhões – um crescimento de 66% em reais e de 106% em dólares.

Segundo Stelleo Tolda, COO – (Chief Operating Officer) do Mercado Livre, os resultados positivos nesse primeiro trimestre mostram que a companhia está mantendo o mesmo ritmo de 2016, um dos melhores anos da sua história.

“Esse ritmo consistente de crescimento é um reflexo do nosso compromisso em oferecer tecnologia disruptiva para transformar o comércio e os serviços financeiros, garantindo a melhor experiência aos nossos clientes, compradores e vendedores, e a liderança da nossa companhia no mercado latinoamericano”, afirma Stelleo Tolda.