Mercado Livre oferece capacitação gratuita em logística para jovens de Osasco

Sediado em Osasco, o Mercado Livre, líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina, abriu as inscrições para o programa “Redes para o Futuro”, que oferece curso gratuito voltado à educação e empregabilidade.

publicidade

Nesta edição, são ofertadas 375 vagas para jovens que moram nas cidades de Osasco, Cajamar Francisco Morato e Franco da Rocha. Para participar da formação, é necessário ter entre 18 e 24 anos e o ensino médio completo.

O programa de formação, que inicia em 1° de agosto e dura cerca de três meses, tem formato híbrido e oferece aos participantes o empréstimo de tablet e internet. Os jovens recebem ainda vale-refeição e chip para acesso à internet durante o período do curso. Nas 230 horas de formação, são abordados conteúdos para o desenvolvimento de competências digitais, técnicas e socioemocionais.

publicidade

Ao longo das edições anteriores, realizadas entre 2020 e 2021, a iniciativa já formou cerca de 760 jovens nas cidades de Cajamar (SP), Governador Celso Ramos (SC), Lauro de Freitas (BA) e Extrema (MG), onde o Mercado Livre tem operações. Em toda América Latina, são mais de 1.000 jovens capacitados gratuitamente.

Além da possibilidade de participar de processos seletivos do Mercado Livre, os jovens recebem apoio para inserção profissional em outras empresas, principalmente no setor logístico. “Considerando as três turmas que realizamos entre 2020 e 2021, 80% dos jovens formandos foram absorvidos pelo mercado, contribuindo para o desenvolvimento da economia e mão de obra locais”, destaca Laura Motta, gerente de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

publicidade

As inscrições vão até o dia 25 de julho por meio deste formulário digital.

SERVIÇO

Redes para o Futuro – Mercado Livre

Inscrições: até 25/07 neste formulário link

Pré-requisitos: ser residente de Osasco, Cajamar, Francisco Morato e Franco da Rocha; ter entre 17 e 24 anos e Ensino Médio completo até dezembro de 2022

Formato: híbrido

Custo: gratuito / Benefícios: equipamento com acesso à internet e vale-refeição