Para comemorar o dia do Orgulho Nerd, comemorado no dia 25 de maio, o Mercado Livre promove entre os dias 22 e 28, o Especial Geek, uma semana com produtos voltados ao público geek com até 50% de desconto.

Na landing page especial para a data (http://ofertas.mercadolivre.com.br/especialgeek) estarão disponíveis tablets, consoles, action figure, notebooks gamers e para o dia a dia, com até 50% de desconto.

“As categorias consideradas geeks são as mais procuradas na plataforma. O Mercado Livre já se tornou referência na venda de tablets, consoles e outros eletrônicos. Por isso, decidimos reunir nessa campanha vantagens exclusivas para esse público que navega e consome com frequência na internet”, afirma Cristina Farjallat, diretora de marketplace do Mercado Livre.