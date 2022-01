Mercado Livre reúne milhares de produtos com descontos de até 70% nesta semana

Com sede em Osasco, o Mercado Livre realiza, até sábado (15), mais uma edição do “Descontaço”, com descontos de até 70% em milhares de produtos, em diversas categorias, como moda, eletrônicos e supermercado.

A novidade é que a edição deste ano traz, pela primeira vez, a “Hora Descontaço”, com ofertas imperdíveis todos os dias a partir das 13h, com uma novidade: os clientes poderão opinar sobre em quais categorias querem descontos.

Confira como funciona a “Hora Descontaço” no Mercado Livre:

A escolha das ofertas acontece nas redes sociais. Por meio de enquetes nos perfis do Mercado Livre no Twitter e no Instagram, a categoria mais votada terá uma oferta arrebatadora no dia seguinte, na Hora Descontaço, que durará até duas horas ou enquanto houver estoque.

De acordo com a empresa sediada em Osasco, o objetivo da Hora Descontaço é contribuir com a experiência do consumidor na plataforma, já que ele será parte do processo de escolha do produto ofertado. Mais informações sobre as ofertas podem ser encontradas no site ou nas redes sociais da empresa.

