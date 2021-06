Mercado online Shopper se instala em Osasco

Mais uma empresa de tecnologia chegou a Osasco. A novidade da vez é o mercado online Shopper, anunciado na noite de quarta-feira (2), pelo prefeito Rogério Lins (Podemos).

“Bem vinda a Osasco, Shopper. Mais uma grande empresa de tecnologia escolheu nossa cidade. Mais emprego e renda pra nossa população”, afirmou o prefeito, por meio das redes sociais.

Fundada em 2015, a startup oferece um sistema que automatiza a compra do mês, no qual o cliente seleciona pela internet os produtos que quer receber e os recebe em seu endereço. Com foco no reabastecimento, a lista de compras fica salva e a entrega mensal pré-agendada, mas o cliente pode alterar o pedido ou cancelar a entrega do mês seguinte a qualquer momento. É oferecido frete grátis em compras a partir de R$ 249,91.

A Shopper tem vagas de emprego abertas para trabalhar em Osasco, São Paulo e em home office. Os interessados podem se candidatar no site de vagas da empresa.

Outros investimentos em Osasco

Esta semana também foi anunciado que a Uber vai construir na região da Vila Yara sua nova sede no Brasil.

Além disso, o município abriga diversas gigantes da área de tecnologia, como Mercado Livre e B2W.

