Mercados e açougues só poderão atender por delivery nos próximos fins de semana em Vargem Grande

Vargem Grande Paulista é a cidade do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) a adotar as medidas mais rígidas contra a circulação de pessoas no combate à disseminação da covid-19. Nos dois próximos finais de semana, 27 e 28 de março e 3 e 4 de abril, poderão funcionar somente farmácias, postos de combustíveis, unidades de saúde e transporte público, todos com restrições.

Os demais serviços, inclusive supermercados, açougues e padarias, poderão atender exclusivamente por delivery. A determinação também vale para mercearias, casas de ração e restaurantes. Também está proibido drive thru (retirada no local), assim como a feira livre que é realizada aos sábados de manhã.

Para que a população possa se programar para as regras mais rígidas dos fins de semana, o horário de atendimento dos supermercados foi ampliado para as 22h, de segunda a sexta-feira.

Mega feriado

Outra medida para conter a pandemia foi a antecipação de feriados municipais para os dias 29, 30 e 31 de março e 1º de abril, emendados à Sexta-Feira Santa, 2 de abril.

Essa foi uma ação coordenada dos municípios da região metropolitana que estão formando um cinturão regional de proteção para reduzir a circulação de pessoas. Outras cidades do Cioeste, como Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia, também aderiram ao mega feriado.

Agências bancárias

O atendimento presencial nas agências bancárias e casas lotéricas de Vargem Grande Paulista também estará proibido entre os dias 29 de março a 2 de abril. Neste período, os serviços bancários funcionarão normalmente de forma digital pelo celular, pela internet e em caixas eletrônicos.