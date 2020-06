Mesmo com início da reabertura, Shopping União de Osasco reforça drive thru

O Shopping União de Osasco segue com as atividades permitidas por decreto, com horário reduzido, de segunda a sábado, das 14h às 20h, seguindo as orientações dos órgãos públicos e das autoridades de saúde. Porém reforçou a operação de vendas via drive thru, sistema que teve grande procura do público da região. Lojas de departamentos, vestuário, cosmética, produtos para casa e alimentação estão entre as novas opções por meio do sistema.

A modalidade de vendas continua disponível no estacionamento descoberto do shopping. O acesso ao serviço de Drive Thru pode ser feito por meio de todas as entradas, de segunda e sábado, com horário de funcionamento entre 10h e 22h; e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

O processo se dará da seguinte forma: o cliente deve acionar a loja participante, por meio de um dos telefones ou site apresentados na lista abaixo, para a escolha do produto, data e horário da retirada e forma de pagamento. Na data e horário agendados, o lojista, seguindo as medidas preventivas de saúde, entregará o produto escolhido higienizado, sem que o cliente tenha necessidade de sair do veículo.

A lista completa das lojas participantes pode ser acessada no site: https://www.shoppinguniao.com. Confira abaixo:

Anna Sufuente Shoes – 97744-4123

Authentic Feet – 98419-8626

Baked Potato – 94558-0493

BOB’S – 99283-2019

C&A – www.cea.com.br

Cacau Show – 98780-1381 / 4380-1136

Caedu – 98980-5144

Castor – 95899-4464

Chocolates Brasil Cacau – 3689-1063 / 96863-3282

Claro – 99273-4083 / 99261-2968

Costurarte – 94790-7876

CVC – 98344-0087

Di Gaspi – 96493-7455

FMW Camisaria – 94058-4257

Gendai – 97163-4986

Giuliana Flores – 95185-8385

Hering – 97660-3114

Ideal Sol. Digitais – 96711-3955 / 98435-7033

Khelf – 96493-0180

Kopenhagen – 3689-1063 / 96863-3282

Loccitane Au Bresil – 95914-5173

Mahogany – 97985-7047 / 94712-7230

Marabraz – 99331-7999

Nextel – 94723-0485

Nicoboco – 99710-2673 / 3184-5060

O Boticario – 96762-8990

PalmeiraS StoRE – 99632-9379

Pateo Da Pizza – 96026-7859

Pernambucanas – 3205-9630

Polo Wear – 97527-0756 / 3654-0579

Program – 96968-9730

Puket – 95044-4400

Renner – www.lojasrenner.com.br/drive-

Riachuelo – 3927-0401/3927-0403

Rihappy – 99242-3444

Spoleto – 3685-3114

Studio Mix – 95569-4778

Tim Celulares – 95899-5880

Triton Eyewear – 3184-4800

Vivo – 94255-3834

Youcom – 3004-4052 / 93099-2316

Serviço – Drive Thru Shopping União de Osasco

Data: Segunda a sábado: das 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 20h.

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400, Osasco