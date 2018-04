Mesmo com saída da Nestlé, vôlei de Osasco vai continuar, garante jornalista

Mesmo após a saída da Nestlé como patrocinadora, depois de nove anos, o time de vôlei de Osasco, um dos principais do país e do mundo nos últimos anos, deve ser mantido, com outro patrocínio. Quem garante é o jornalista Bruno Voloch, especializado no esporte, em seu blog no Estadão.

De acordo com ele, o nome da empresa que vai garantir a continuidade do time ainda está sob sigilo, mas o negócio é dado como certo.

“O mais importante para o esporte neste momento é que o projeto está garantido”, diz o jornalista. “E mais. A diretoria do clube e a comissão técnica, responsáveis pela manutenção do time, já estão se movimentando no mercado”.