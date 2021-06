Metalúrgica abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em Pirapora do Bom Jesus

A metalúrgica Mineração Taboca, em Pirapora do Bom Jesus, está com 10 vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência. As contratações serão em regime CLT, com jornada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários da empresa nas áreas de Recursos Humanos, almoxarifado, Saúde, Segurança, Projetos, Manutenção e Infraestrutura e Performance & Controle.

As informações são do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. “Esta iniciativa vai de encontro a uma proposta de programa de inclusão em curso pelo Sindicato e o Projeto de inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, para orientar e fiscalizar um grupo de empresas visando o pleno cumprimento da Lei de Cotas”, destaca a entidade.

O salário não foi divulgado. Já os benefícios oferecidos pela Mineração Taboca são: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, fretado, programa de participação de lucros e previdência privada.

Como se candidatar às vagas de emprego na metalúrgica:

Os interessados podem enviar currículos para o e-mail valeria.santos@mtabocacom.br ou entregá-los diretamente no RH da empresa, que fica na Estrada dos Romeiros, S/N, KM 49, Guarapiranga, em Pirapora do Bom Jesus.

As entrevistas acontecerão entre esta quinta-feira (3) e 10 de junho. Já as contratações estão previstas para o início de julho.