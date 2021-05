Metalúrgicas de Osasco e região registram 20 mortes por covid-19, afirma sindicato

Desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região já contabiliza a morte de ao menos 20 trabalhadores do setor em decorrência da covid-19. Do total de óbitos registrados até o momento, 70% foram apenas neste ano.

O primeiro óbito que o Sindicato tomou conhecimento foi de Edileusa Maria dos Santos de 47 anos, ocorrido em 1º de Maio de 2020. Já o último, do trabalhador José Francisco Marcelino, de 66, aconteceu na quinta-feira (21). Os dados foram coletados por meio de informações passadas por empresas, colegas, amigos e familiares para a diretoria da entidade, que cobra ações de órgão competentes.

O presidente do Sindicato, Gilberto Almazan, afirma que os dados podem estar subnotificados porque há dificuldades de informações nas empresas, que nem sempre comunicam o Sindicato. “Pedimos para que os trabalhadores compartilhem estas informações com o Sindicato. Além disso, orientamos que, àquele que for afastado pela doença, exija a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)”, destaca.

Sindicato cobra prevenção contra a covid-19

Preocupada com os dados e aumento dos casos e mortes em todo o país, a diretoria do Sindicato tem cobrado das empresas e órgãos competentes (Secretaria do Trabalho, Cerest e Ministério Público) ações que combatam a expansão do vírus nas metalúrgicas de Osasco e Região.

Em reposta, o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), em Osasco, afirma que começou a enviar para as empresas uma Pesquisa, que deverá ser respondida até 11 de junho. Ela foca nas questões relativas aos cuidados sanitários que as empresas têm dispensado aos trabalhadores para evitar que sejam contaminados pela covid-19 em seus ambientes de trabalho.

“É fundamental a participação do Cerest em qualquer ação que vise a proteção a saúde e segurança do trabalhador. Com esta pesquisa em mãos, se necessário, providencias serão tomadas com o objetivo de tornar o local de trabalho seguro para todos e todas”, explica João Batista.

Participe do 42º Ciclo de Debates

Pela gravidade e atenção que merece, a pandemia da Covid-19 e seus impactos na saúde do trabalhador metalúrgico será tema de discussão do 42º Ciclo de Debates, que acontece em 1º de Julho, pelo aplicativo Zoom, com transmissão ao vivo pelo Facebook do Sindicato.

Com mediação do secretário-geral do Sindicato, o Ciclo vai contar com a participação da médica e pesquisadora da Fundacentro, Dra. Maria Maeno, professor Dr. Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, da Fiocruz, Dra. Rosângela Gaze, da Fiocruz/UFRJ, e professor Dr. Eguimar Felício Chaveiro, da Universidade Federal de Goiás.

Para participar pelo Zoom, é necessário fazer a inscrição pelo e-mail celia.assessoria@sindmetal.org.br ou pelo SindZap – WhatsApp (11) 96078-0209. Interessados em fazer perguntas sobre este assunto para os especialistas, podem enviar um vídeo com até 30 segundos de duração para o SindZap.

