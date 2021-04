Metalúrgicos arrecadam alimentos para doar às famílias carentes em Osasco e região

O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região acaba de lançar a campanha “Metalúrgicos contra a Fome” para arrecadar alimentos não perecíveis e cestas básicas. As doações serão destinadas às famílias que enfrentam dificuldades financeiras, principalmente devido à pandemia da covid-19.

publicidade

A campanha, que vai até o dia 31 de maio, estimula doações tanto de pessoas físicas como de empresas e de entidades. “Vamos buscar toda a ajuda possível. O desemprego e, consequentemente, a situação de pobreza se agravaram, então todo esforço para contribuir com quem mais necessita é essencial”, destaca o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.

“Metalúrgicos contra a Fome” a é uma ação integrada com a Força Sindical, que tem mobilizado todos os sindicatos filiados para ajudar as pessoas mais afetadas pela crise econômica e sanitária. “Unindo forças vamos ajudar quem mais precisa e vamos vencer esse período de tantas incertezas e necessidades”, declara o secretário-geral do Sindicato, João Batista.

publicidade

Pontos de arrecadação de alimentos

Os alimentos podem ser levados à sede do Sindicato, na rua Erasmo Braga, 307, Presidente Altino, em Osasco e nas subsedes de Cotia (avenida Prof. Joaquim Barreto, 316, no Centro) e Taboão da Serra (rua Ribeirão Preto, 397, na Vila Iasi).

No caso de empresas e entidades que queiram contribuir com a campanha, representantes do Sindicato podem retirar a doação no local. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 3651-7200 ou via WhatsApp (11) 96078-0209.

publicidade

GERAÇÃO DE EMPREGOS// MercadoCar de Osasco será inaugurada em agosto