Metalúrgicos de Osasco retomam diálogo com a Fundacentro

Uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (4) marcou a retomada do diálogo entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região e a Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho). Na ocasião, parte da diretoria da entidade conheceu o novo presidente da Fundação, Pedro Tourinho.

Tourinho é médico e especialista em saúde coletiva, sua nomeação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União), no dia 24 de março. Durante a reunião, mostrou comprometimento com a luta por saúde e segurança do trabalhador e deixou o diálogo aberto com o Sindicato.

“É a retomada de um diálogo que foi interrompido em 2016, porque o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff atingiu toda organização política progressista e democrática. Restabelecer este contato com a Fundacentro é primordial para alcançarmos avanços na luta contra acidentes e doenças do trabalho”, avaliou o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.

A reunião foi solicitada pelo Sindicato. No entanto, Tourinho disse que ela faz parte de uma série de encontros que ele pretende fazer com outras entidades. Além disso, ele afirmou que se dedicará à reestruturação da Fundacentro e a sua ocupação física e política pelos sindicatos.

“Estamos empenhados na tarefa de recuperar a visibilidade para a agenda da saúde do trabalhador. A acidentalidade no Brasil é altíssima e a gente precisa de uma articulação que envolva os sindicatos, que, hoje, tem as portas abertas da Fundacentro, para este debate e para que possamos fortalecer esta discussão, os equipamentos que acompanham, fiscalizam e participam da luta da saúde do trabalhador”, disse Tourinho.

Com o diálogo, o Sindicato também busca retomar a parceria em ações com a Fundacentro, a exemplo da construída nas décadas de 80 e 90.

Na despedida, o presidente da Fundacentro confirmou presença no “Ato em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”, a ser realizado em 28 de abril, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, em conjunto com o Cissor e demais entidades da região.