Metalúrgicos distribuem mais de 11 toneladas de alimentos em Osasco, Carapicuíba e região

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região já distribuiu mais de 11 toneladas de alimentos arrecadados por meio da campanha “Metalúrgicos Contra a Fome”. As doações estão atendendo às necessidades de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social em Osasco, Carapicuíba e região.

As primeiras entregas ocorreram no final de maio. Desta vez, foram entregues cestas básicas em Osasco para 80 famílias do Rochdale e na Ocupação Esperança. Em Carapicuíba, as doações foram levadas à Associação Suprindo Vidas. Em Cotia, receberam os mantimentos a Casa do Cuidador, a Associação Filantrópica das Brotas o Centro de Espiritualidade São Luís Orione e a Igreja Pentecostal Adoração Plena. Em Embu das Artes, as doações foram entregues na Associação Comitiva Esperança; e em Taboão da Serra, na Associação de Apoio à Mulher Vítima de Violência, Associação Habitantes Bem Viver, Fábrica D Loko, Solar Unidos e Casa do Chico.

“Esta é uma campanha de solidariedade, que mostra que com um pouco de cada um podemos fazer muito. E é uma campanha que também tem um papel político, porque também denuncia o problema fome, para o qual toda a sociedade e os governos precisam ter um olhar atento”, destaca o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.

17 toneladas arrecadadas na Campanha Metalúrgicos Contra a Fome

A quantia já distribuída é proveniente do montante arrecadado ao longo da campanha “Metalúrgicos contra a Fome”, que até o momento já soma 17 toneladas. A generosa quantidade é fruto da solidariedade de trabalhadores, dirigentes sindicais e empresas, como Luminae, Albras, Wap Metal, Tup Tech, Nakata, CBFA, Bridon, São Raphael, Meritor e Gramtampa, entre outras.

A rede de solidariedade cresceu tanto que a arrecadação de alimentos, prevista para encerrar no final de maio, será estendida para até o dia 30 de junho.

Pontos de Arrecadação

As arrecadações serão feitas até 30 de junho no Metalclube, (Rua Luiz Rink, 501, Jardim Rochdale, Osasco), na sede (Rua Erasmo Braga, 307, Presidente Altino) e subsedes do Sindicato: Cotia (Av. Prof. Joaquim Barreto, 316, Centro) e Taboão da Serra (Rua Ribeirão Preto, 397, Vila Iasi).