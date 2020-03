Metalúrgicos fazem greve contra trabalho em meio à pandemia do coronavírus e fábrica antecipa férias

Coronavírus: após metalúrgicos da Engrecon/BPN, em Santana de Parnaíba, entrarem em greve, na manhã desta terça-feira, 24, a empresa anunciou que vai antecipar as férias dos trabalhadores.

Procurado pelos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região abriu negociação com a empresa desde a semana passada, discutindo medidas para amenizar os riscos dos funcionários diante do avanço do coronavírus.

“Os companheiros têm clareza dos riscos da pandemia e a exposição que estão submetidos. Por isso, lutaram por seus direitos, pela sua saúde e pela de seus familiares”, explica do diretor do Sindicato, Everaldo dos Santos.

Publicidade

“A antecipação das férias é uma das medidas defendidas por autoridades da saúde para evitar aglomeração e manter a população segura”, completa o sindicalista.