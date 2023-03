Metroviários encerram greve após liberação das catracas do Metrô

O Metrô liberou o funcionamento do sistema nesta quinta-feira (23) e os metroviários estão voltando aos postos de trabalho após paralisação deflagrada hoje.

No momento, há a liberação total das catracas (catraca livre, entrada gratuita), de forma a não prejudicar ainda mais a população após a paralisação deflagrada hoje.

A medida foi colocada em prática para atender à demanda condicionada pela categoria para o retorno imediato de 100% dos funcionários da operação e manutenção, para garantir a segurança dos passageiros.

Porém, segundo nota do Metrô São Paulo, a liberação deve gerar prejuízo dificultando ainda mais possibilidades futuras de pagamento dos abonos.

“A Companhia reforça que tentou todas as formas de negociação, inclusive com a concessão de benefícios como o pagamento de progressões salariais. A empresa também cumpre integralmente com o acordo coletivo de trabalho e as leis trabalhistas”, disse o Metrô em nota oficial.

Conforma puplicado no UOL, a presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, convocou os metroviários a voltarem imediatamente aos postos de trabalho. “Estamos orientando a todos a voltarem neste momento para os seus postos de trabalho, de todas as áreas”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais. O prazo para que todo o sistema seja normalizado é até o fim da manhã de hoje.

A exigência da catraca livre foi utilizada para fazer pressão para que o governador Tarcísio de Freitas aceite às revindicações da categoria, como o fim das privatizações e terceirizações do serviço de transporte; aumento de contratações por concurso público de novos servidores, e também o pagamento do abono em troca da participação dos resultados dos últimos três anos.

“Fazemos um apelo ao Metrô e ao governador para negociar com a categoria. Nosso instrumento de pressão mudou: o metrô vai funcionar através de catraca livre”, completou Lisboa.

LIMINAR

O Metrô informou que mesmo com a liberação das catracas, obteve na manhã desta quinta-feira (23) liminar que determina o funcionamento de 80% do serviço do metrô nos horários de pico (entre 6h e 10h e entre 16h e 20h) e com 60% nos demais horários, durante todo o período de paralisação, com cobrança de tarifa.