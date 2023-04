“Meu dia de princesa”, diz mulher que recebeu cuidados de beleza e saúde na ação para pessoas em situação de rua em Osasco

O mutirão de atendimento para pessoas em situação de rua, realizado em Osasco entre esta terça e quinta-feira, fez muita gente sorrir. Shirley Lino, de 42 anos, aproveitou o Pop Rua para realizar o sonho de conseguir uma prótese dentária.

“Hoje é meu dia de princesa. Fiz esmaltação, maquiagem e cortei o cabelo. Mas minha maior realização é conquistar uma prótese dentária. Era corretora e tinha uma vida feliz, até que sofri uma violência doméstica e meu ex-marido levou a beleza do meu sorriso, fiz uma avaliação e vou ganhar minha prótese. Tenho certeza que voltarei a sorrir”, contou Shirley.

No primeiro dia do Pop Rua, Fábio César Nunes do Nascimento, de 47 anos, convivente do Serviço de Acolhimento Institucional do Centro, tirou seu primeiro título de eleitor. “Nunca votei na minha vida, achava que não era necessário, mas agora quero acertar todos meus documentos”, afirmou, lembrando da dificuldade que tinha para conseguir emprego fixo por não ter documentos.

Já Brasília dos Santos, 46, convivente do Serviço de Acolhimento Institucional do Rochdale, aproveitou para acertar sua documentação e ainda cuidar do visual. “Tirei meu título de eleitor, cortei o cabelo e fiz unha e maquiagem. Estou me sentindo maravilhosa”, disse.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou o segundo dia do mutirão, que foi realizado no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino. Ele destacou que todas as secretarias estão envolvidas na ação coordenada pelo Tribunal Regional Federal (TRF3). “Nosso objetivo é levar serviços e oportunidades exclusivamente à população em situação de rua. Pretendemos que saiam daqui empregadas, com a vida arranjada, e os documentos em ordem, com dignidade e justiça”, afirmou.

O mutirão de atendimento contou com a participação de advogados voluntários, estagiários, magistrados, peritos judiciais, promotores e procuradores da República, além de servidores públicos municipais que ofertaram ações de saúde e de assistência social aos moradores em situação de rua.