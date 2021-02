Microempreendedores de Osasco podem fazer oficinas gratuitas oferecidas por parceria entre Sebrae e Portal do Trabalhador

O Portal do Trabalhador de Osasco, da Prefeitura, em parceria com o Sebrae-SP, abriu as inscrições para uma série de oficinas gratuitas do programa Descomplique. As aulas são destinadas aos interessados em abrir o próprio negócio como Microempreendedor Individual (MEI) e para quem deseja alavancar a empresa.

As inscrições vão até sexta-feira (12) ou até as vagas serem preenchidas e devem ser realizadas presencialmente, nas unidades do Portal do Trabalhador na zona Sul (avenida João de Andrade, 1778) ou na zona Norte (avenida Presidente Costa e Silva, 372).

As aulas vão acontecer de 22 a 26 de fevereiro nas duas unidades do Portal do Trabalhador. Os interessados devem ser maiores de 16 anos e podem optar por participar das aulas no período da manhã, das 8h30 às 12h30, ou da tarde, das 13h às 17h.

Durante os cinco dias de aprendizado, os inscritos vão receber conteúdos sobre Empreendedorismo, Marketing, Finanças, Ideias de Negócio e Formalização. Mais informações podem ser obtidas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook.

