Miguel Falabella lamenta morte de Aracy Balabanian: “Te amo para sempre”

Morreu na manhã desta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos. A morte foi confirmada pela Clínica São Vicente, na zona sul da cidade, onde a artista estava hospitalizada.

“A Clínica São Vicente lamenta a morte da paciente Aracy Balabanian e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, diz o hospital, ao informar não ter autorização da família para divulgar detalhes.

A artista é dona de uma carreira de cerca de 50 anos, com participação em mais de 30 novelas e peças de teatro. Além disso, ficou marcada pelo programa Sai de Baixo, da TV Globo.

Amigo de Aracy, Miguel Falabella usou as redes sociais para lamentar a perda da grande companheira de trabalho. “E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado”, escreveu ao postar uma foto com Aracy.

“Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!”, completou Falabella.

Com Agência Brasil