Miguel Torres: Fatos reforçam Marcha a Brasília

Na quarta, 24 de Maio, estaremos em Brasília numa nova Marcha da Classe Trabalhadora em defesa das aposentadorias e dos direitos dos trabalhadores.

Vamos dialogar com os senadores e deputados e intensificar a luta contra as “reformas” trabalhista e previdenciária, inclusive com acampamento em frente ao Congresso Nacional.

Alguns fatos recentes reforçam o acerto de nossas ações.

Tivemos a vitoriosa greve de 28 de Abril, que mostrou a relevância sindical para a sociedade brasileira, ao parar o Brasil em defesa dos direitos, e novas denúncias contra o governo fortalecem, acima de tudo, a nossa unidade!

A hora é esta, companheiros e companheiras! Vamos exigir o fim da tramitação das “reformas” e a anulação dos atos lesivos aos trabalhadores como, por exemplo, a terceirização aprovada na Câmara e sancionada pelo governo Temer.