Mil vagas para jovens e bolsas de R$ 500: Alistamento Civil começa em agosto em Carapicuíba, diz governador

O governador Márcio França esteve em Osasco na última sexta-feira, 29, e concedeu entrevista coletiva na sede do jornal Diário da Região. Entre os temas abordados, França voltou a destacar seu programa de Alistamento Civil. Nele, jovens vão prestar serviços de utilidade pública e receber bolsa auxílio de R$ 500.

Um dos primeiros municípios a receber o projeto será Carapicuíba, declarou ele, que implantou programa semelhante em sua gestão como prefeito de São Vicente, no litoral paulista.

“Em Carapicuíba começa agora em agosto, com mil jovens de 18 anos. Em Osasco será em 2019, também com mil jovens”, afirmou o governador. A intenção do governo é criar 100 mil vagas para jovens no Alistamento Civil nos próximos anos.

“Quando fui prefeito, fizemos uma pesquisa e levantamos que 56% dos que foram para os presídios tinham 18 anos e que todos os anos morriam entre oito e dez jovens. Após a implantação do programa, esses índices caíram e, nos últimos dez anos, nenhum jovem morreu vítima da violência. Temos de tirá-los da situação de vulnerabilidade social, dando oportunidades e trazê-los para o lado do bem. Do contrário, seguiremos enxugando gelo”, discursou Márcio França.

Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhou a visita do governador a Osasco e tratou com ele de temas de interesse da cidade, como a construção de uma nova alça de acesso a Osasco pela rodovia Castello Branco.

“Em todos os meus encontros com o governador ele sempre se mostrou um entusiasta da ideia e autorizou o envio de um projeto, que prevê a criação dessa nova faixa na Avenida Maria Campos, para a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo)”, declarou Rogério Lins.