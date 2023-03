Milton Monti é o novo secretário de Saúde de Barueri

Milton Monti assumiu a Secretaria de Saúde de Barueri, na última quarta-feira (1). Ele atuava como secretário de Governo desde 2020 e entrou no comando da nova pasta no lugar de Dionísio Alvarez.

No novo cargo, Monti pretende fazer uma avaliação de toda a estrutura na cidade para otimizar os serviços. “Fico honrado em comandar uma nova Secretaria e contribuir ainda mais para o desenvolvimento da saúde da nossa cidade. Tenho muito respeito pelos profissionais desta área e sei que faremos um trabalho conjunto para avançar cada vez mais nesse setor tão importante”, destaca.

Milton Antonio Casquel Monti, mais conhecido como Milton Monti, tem uma ampla experiência em cargos públicos. Como deputado federal assumiu cinco mandatos consecutivos, entre 1999 e 2019, e duas vezes como deputado estadual, de 1991 a 1999.

Formado em Economia pelas Faculdades Integradas de Botucatu (UNIFAC), Monti foi eleito aos 21 anos de idade como prefeito de São Manuel, sendo o mais jovem prefeito do Brasil, administrando o município de 1983 a 1988.

E no período de 1989 a 1990, exerceu a função de diretor administrativo-financeiro da Fundação para o Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Estado da Educação, e de 1992 a 1994 foi secretário de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo.