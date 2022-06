Ministério da Justiça exige explicações da Uber e 99, sediadas em Osasco, sobre cancelamentos de viagens

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública está cobrando explicações da Uber e da 99, ambas sediadas em Osasco, sobre os sucessivos cancelamentos de viagens e a cobrança de altos valores supostamente praticados pelas empresas de transporte por aplicativo.

publicidade

Segundo a análise do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), demandas de clientes junto às plataformas de atendimento gerenciadas pela Senacon, como o Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor (Sindec) e o consumidor.gov.br, identificaram problemas relacionados a cobranças indevidas, dificuldades no reembolso e não fornecimento de serviço.

A Senacon quer esclarecer juntos às empresas, entre outros pontos, a política de cancelamentos de viagens, os canais para reclamações e se há punições para irregularidades cometidas pelos motoristas.

publicidade

As empresas têm 10 dias para prestar as informações.