Ministério da Saúde realizará pesquisa domiciliar sobre saúde e nutrição infantil em Osasco

O Ministério da Saúde em parceria com a Prefeitura de Osasco iniciará no dia 3 de junho a segunda fase de coleta de dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024 (ENANI-2024). O município é um dos 124 participantes da iniciativa.

Pesquisadores devidamente identificados com camiseta e crachá farão visitas domiciliares às famílias osasquenses com crianças de até 6 anos, avaliando a saúde e nutrição infantil para fornecer dados atualizados e apoiar políticas públicas.

No estado de São Paulo, as visitas domiciliares do ENANI-2024 serão feitas em Osasco, na capital paulista, Campinas, Diadema, Guarulhos, Mauá, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, São Vicente e Sorocaba. No Brasil, o Ministério da Saúde pretende visitar cerca de 15 mil famílias.

Outras informações e esclarecimentos de dúvidas podem ser solicitados em contato com a linha telefônica gratuita do ENANI/2024 que é: 0800 888 0022.