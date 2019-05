Ministério Público aponta irregularidade em propaganda da Prefeitura de Itapevi

Em Itapevi, o Ministério Público apontou indícios de irregularidade e pediu a retirada de peças publicitárias da Prefeitura sobre o recém-inaugurado Resolve Fácil, uma espécie de Poupatempo Municipal, informa o portal Itapevi Realidade.

O MP agiu motivado por uma denúncia anônima de improbidade administrativa. Isso porque a mulher que aparece nas propagandas, estampadas em ônibus municipais e outros locais, é Iris Vilela. Ela é funcionária comissionada da Prefeitura e foi candidata a vereadora pelo PR em 2016 na chapa do prefeito Igor Soares. Assim, as peças violariam os princípios da Impessoalidade e Moralidade, considera o MP.

Será aberta investigação para apurar se há tentativa de promoção da imagem e do nome da ex-candidata a vereadora com a utilização de recursos do município. O prefeito Igor Soares pode responder por improbidade administrativa.

A Prefeitura de Itapevi ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço está aberto.