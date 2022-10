Ministério Público pode pedir suspensão de contrato da ViaMobilidade por falhas nas linhas 8 e 9, que passam por Osasco

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sugeriu que a ViaMobilidade assine um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para melhorar a operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, que passam por Osasco, após falhas frequentes.

publicidade

A companhia, no entanto, disse nesta terça-feira (18) que tem feito uma série de melhorias e descartou a necessidade de assinar o documento. “A empresa vem executando o previsto de concessão, que está em seu primeiro ano de vigência, e, por isso, não existe motivo para TAC”, afirma a ViaMobilidade, em nota publicada pelo “Diário do Transporte”.

A proposta do MPSP veio no mesmo dia em que a Linha 9-Esmeralda, que liga Osasco à zona Sul de São Paulo, sofreu mais uma falha, desta vez na alimentação elétrica, e teve a circulação interrompida por cerca de uma hora.

publicidade

O promotor de Justiça, Silvio Marques, disse à Rádio CBN que o Ministério Público “tem provas suficientes” para pedir judicialmente a suspensão do contrato da ViaMobilidade com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Entretanto, o TAC seria uma maneira para que a promotoria não acione a Justiça sobre o caso.

Ainda no comunicado, a ViaMobilidade afirma que “parte das melhorias implementadas desde fevereiro de 2022 já são percebidas: em setembro, as Linhas 8 e 9 tiveram redução de 76% e 79%, respectivamente, no número de reclamações na comparação com o mês de março”. A empresa ressaltou também o aumento na frota, entre outras ações.