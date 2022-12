Ministério Público volta a investigar a Viamobilidade por falhas nas linhas 8 e 9

O Ministério Público retomará a investigação sobre as falhas nas linhas de trem 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela concessionária Viamobilidade.

As investigações estavam suspensas desde o dia 5 de dezembro, quando a empresa conseguiu a suspensão junto ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

No entanto, no último dia 12, o relator do recurso, Antonio Carlos da Ponte, liberou novamente a investigação das falhas da Viamobilidade. A companhia havia alegado, para suspender as investigações, que as investigações deveriam estar sob sigilo.

Porém, o CSMP contrargumentou que a regra para esses casos é justamente o contrário, e que sigilo serve apenas para casos de exceção. E que ainda assim, reclamações sobre a atualão dos promotores deveriam ser endereçadas à Corregedoria do MP ou à Promotoria de Justiça do Estado.

O MP recomenda que o governo estadual rompa contrato com a Viamobilidade devido às constantes falhas. O contrato é de 30 anos, com investimentos de R$ 3 bilhões. Parte desse valor será para a compra de 36 novos trens que já começaram a ser produzidos em Taubaté.

Entre as falhas atribuídas à Viamobilidade estão panes em trens, atrasos, defeitos em estruturas e até acidentes com morte e batidas. O descarrilamento que ocorreu no dia 7 ainda não entrou na investigação.

Por meio de nota publicada pelo G1, a ViaMobilidade afirmou que não existem causas legais ou contratuais para a rescisão do contrato de concessão das linhas.

Sobre o recurso que pediu a paralisação do inquérito do MP, a empresa disse que não vai se manifestar.

A reportagem do Visão Oeste solicitou a posição da Viamobilidade sobre a retomada das investigações, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.

*Com informações do Diário dos Transportes e G1