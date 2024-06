Ministro Carlos Lupi estará em Cotia neste domingo (23)

A Câmara Municipal de Cotia sedia neste domingo (23), a partir das 11h, o Encontro Regional do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Entre as lideranças confirmadas, está o ministro da Previdência Social e presidente nacional licenciado da legenda, Carlos Lupi.

Além do ministro, o evento também contará com as presenças do deputado federal Márcio Nakashima, que preside o diretório estadual do PDT, e os dirigentes regionais Welington Formiga, pré-candidato a prefeito da cidade, o vereador Paulinho Lenha e o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Sindnapi, Milton Cavalo. Representando o movimento Ação Mulher Trabalhista (AMT) do partido, a presidente Gleides Sodré também estará presente no encontro, que deve reunir os principais nomes pedetistas da região.

A Câmara Municipal de Cotia fica na Rua Batista Cepelos, 91 – Centro.