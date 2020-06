Ministro e Eduardo Bolsonaro participam de entrega de 300 apartamentos em Osasco ao lado de Rogério Lins

Representantes da Prefeitura de Osasco e governos federal e estadual inauguraram em Osasco na manhã desta terça-feira (16) o residencial Vila Alemanha, um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, no Jardim Veloso.

O residencial possui 300 unidades distribuídas em 15 torres, com 20 apartamentos cada uma. Os apartamentos de 49 metros quadrados contam com sala, cozinha, banheiro, dois quartos, lavanderia e varanda. O conjunto tem também salão de festas, quadra esportiva, área de lazer para crianças e estacionamento.

Com investimento de mais de R$ 33 milhões, o Residencial Vila Alemanha resulta de uma parceria entre a Prefeitura de Osasco, governo federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, e do governo do estado, por meio do Programa Casa Paulista.

O ato contou com a presença do prefeito Rogério Lins, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, além dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, e Renata Abreu (PODE-SP), além do presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PSD), entre outras autoridades.

O prefeito Rogério Lins agradeceu aos governos federal e estadual e falou da importância da parceria que resultou na construção das moradias populares. “O que estamos entregando aqui é fruto de um trabalho conjunto. São 300 famílias beneficiadas. Muitas delas viviam em situação de risco e hoje recebem mais dignidade”.

Iara da Silva Santos, 37 anos, foi uma das contempladas no residencial e contou como foi o momento em que soube que receberia as chaves de seu apartamento. “Eu estava cadastrada no Bolsa Aluguel, porque a casa onde eu morava no Santa Maria, antigamente, alagava e foi interditada. Fiquei muito emocionada quando fui informada que viria morar aqui. É a realização de um sonho”, disse.

Já o ministro Rogério Marinho disse que o governo federal deve fazer novos investimentos no município. “Esse empreendimento é uma demonstração de que é possível fazer bem feito uma habitação de baixo custo, mas com muita qualidade e dignidade. Eu não tenho dúvida de que outros investimentos são necessários aqui na cidade de Osasco”.